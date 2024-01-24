МВД России опубликовало статистику по преступности среди иностранцев. В 2022-2023 годах чаще всего уголовные дела открывали в отношении граждан Узбекистана — на них пришлось 40% преступлений, совершённых в РФ иностранцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии