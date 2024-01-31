Тревожный сидром: зачем будут маркировать слабоалкогольные коктейли

В РФ начнут маркировать слабые алкогольные напитки — коктейли, крепость которых не достигает 7%. Пока речь идет о проведении эксперимента: вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу и Минфину внести в правительство соответствующие документы.
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