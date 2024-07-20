Хуснуллин спрогнозировал будущее программы «Семейная ипотека»

Условия жилищной программы «Семейная ипотека» могут быть пересмотрены. Однако если это и произойдет, то не раньше осени, об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Башкирию, передает «Российская газета».