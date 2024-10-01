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Царьград

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Попразднство Воздвижения Животворящего Креста: Что категорически нельзя делать 2 октября, народные приметы

Попразднство Воздвижения Животворящего Креста: Что категорически нельзя делать 2 октября, народные приметы

В России продолжается попразднство Воздвижения Животворящего Креста. Что категорически нельзя делать в период скорбного торжества, рассказал руководитель идеологического отдела Царьграда Михаил Тюренков.

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