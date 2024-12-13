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Рогов заявил о начале массированного удара БПЛА и ракетами по Украине

Рогов заявил о начале массированного удара БПЛА и ракетами по Украине

На территории Украины начался массированный ракетный удар. Об в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной платы РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Комментарии
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Модест
Хоть одна ракета в Банковую прилетела? Трансформаторные будки нещитово, их завтра заменят, а Банковая как хорошая оплеуха, будет долго гореть от боли. Ну и ж/д вокзал, на который к зеле все еврогеи в гости спокойно приезжают сала поесть и горилки попить. А по мостам через Днепр хаймарсы подвозят с шрапнелью из нашего же вольфрама и алюминия? Вопросы риторические конечно. Там в генштабе люди поумнее меня сидят, знают куда бить нельзя ни в коем случае, а то нечаянно победить можно.
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