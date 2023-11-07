Япония решилась на ультиматум России: Ответ был неожиданно жестким

Вы заметили, что последние 2 года прошли под знаменем возобновления старых, замороженных конфликтов и эскалации уже существующих? Политики выдвигают друг другу претензии из-за территорий, страны обмениваются санкциями, начинаются международные конфликты.
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