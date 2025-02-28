Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ромка
    Он жаждет власти....одним словом Голум....кольцо власти надел и стал маньяком...Зеленский ответил...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Клоун-маньяк...В Госдуме рассказ...
  • Svetlana Kuzmina
    Зеленскому не придется носить костюмы даже после окончания войны. Не судьба!В США высмеяли вн...

В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения, сообщили в Госдепе. В ведомстве уточнили, что в ходе переговоров Вашингтон «выразил обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также по поводу необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня персонала в посольстве США в Москве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх