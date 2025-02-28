В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения, сообщили в Госдепе. В ведомстве уточнили, что в ходе переговоров Вашингтон «выразил обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также по поводу необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня персонала в посольстве США в Москве».
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