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Мировое обозрение

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Лягушку, которую считали известной более 100 лет, признали новым видом — её ареал превышает 67 тыс. км²

Лягушку, которую считали известной более 100 лет, признали новым видом — её ареал превышает 67 тыс. км²

Лягушка, которую научное сообщество «знало» больше века, оказалась не тем, кем её считали. Исследователи официально описали новый вид — Pristimantis milpe, широко распространённый в Эквадоре и на юге Колумбии.

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