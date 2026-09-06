Лягушку, которую считали известной более 100 лет, признали новым видом — её ареал превышает 67 тыс. км²

Лягушка, которую научное сообщество «знало» больше века, оказалась не тем, кем её считали. Исследователи официально описали новый вид — Pristimantis milpe, широко распространённый в Эквадоре и на юге Колумбии.
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