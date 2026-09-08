Жительница Крыма осуждена за грабёж на три года и три месяца

Злоумышленницу задержали сотрудники полиции.В конце января 2026 года подсудимая вступила в преступный сговор с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
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