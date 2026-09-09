"Звездач": кинобизнес Кончаловского терпит убытки в 20 млн при нулевой выручке

Две компании режиссера Андрея Кончаловского по итогам года показали убытки на общую сумму более 20 миллионов рублей.
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