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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» хочет за Волкова 5 млн евро. Переговоры с «Зенитом» уже начались

Как пишет «Спорт-Экспресс», переговоры между клубами уже начались. «Краснодар» рассчитывает получить за Волкова порядка 5 миллионов евро.

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