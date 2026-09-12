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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: С первой женой дрался до крови, а со второй похудел и отказался от наркоты: Как живет Лева Би-2, и как выглядят его сыновья

Шоу-бизнес: С первой женой дрался до крови, а со второй похудел и отказался от наркоты: Как живет Лева Би-2, и как выглядят его сыновья

В нулевых группа «Би-2» считалась лицом российского рока. Популярность музыканты удерживают до сих пор, правда, в последние несколько лет попасть на их концерт можно лишь за границей.

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