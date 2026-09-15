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Царьград

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Юрист Лаврентьев озвучил даты каникул для школ Подмосковья 2026

Юрист Лаврентьев озвучил даты каникул для школ Подмосковья 2026

Юрист Андрей Лаврентьев озвучил даты школьных каникул в Московской области на 2026 год: осенние начнутся 5 октября, зимние — 31 декабря.

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