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Царьград

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ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности до 5,2 трлн рублей

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности до 5,2 трлн рублей

Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец 2026 года до 4–5,2 трлн рублей.

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