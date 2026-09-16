ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности до 5,2 трлн рублей

Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец 2026 года до 4–5,2 трлн рублей.
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