Москвичка предложила услугу «Девушка на 23 февраля» с опциями от «слеплю пельмени» до «вернуть бывшую»

Желающих, говорит, много. За 35 тысяч рублей она готова «весь день рассказывать всем о том, какой ты крутой мужик», за 44 тысячи — провести день вместе, но молча, за 99 тысяч обещает придумать, как сделать клиента известным.
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