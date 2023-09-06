Сразу оговорюсь, что буду описывать лишь личные наблюдения и ощущения. Бесспорно, в России есть масса людей, имеющая достаточно продолжительный опыт общения с пэрэсичными русскоязычными украинскими гражданами, и у каждого этот опыт свой.
Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами
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Самая мерзкая особь-хохлоскотопидор!
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35 мин.
Алексей Тан
Сколько же ненависти и злости... к населению... которое и так убивают инородцы (обрезанные) и это же самое и делали с Россией в 90-ых!!... Да и сейчас в России ..."партию" "единая" Россия.... правильно называть ИноРОДная Россия... достаточно посмотреть... присутствующих в СМИ ТВ, в Сенате и Думе... А коренного населения там МИНИМУМ!!... а то и вовсе НЕТ!... как в центральных СМИ ТВ!.
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12 мин.
СЕРГЕЙ
Пидор вы тан
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14 сек.
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