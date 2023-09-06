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  • СЕРГЕЙ
    Пидор вы танМентальные различ...
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    Согласен. Особливо когда клава старая и пишешь очень быстро. Многие путают форумы с уроками чистописания. Лучше бы он..."И трубу от паров...

Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами

Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами

Сразу оговорюсь, что буду описывать лишь личные наблюдения и ощущения. Бесспорно, в России есть масса людей, имеющая достаточно продолжительный опыт общения с пэрэсичными русскоязычными украинскими гражданами, и у каждого этот опыт свой.

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Комментарии
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59
Самая мерзкая особь-хохлоскотопидор!
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35 мин.
Алексей Тан
Сколько же ненависти и злости... к населению... которое и так убивают инородцы (обрезанные) и это же самое и делали с Россией в 90-ых!!... Да и сейчас в России ...&quot;партию&quot; &quot;единая&quot; Россия.... правильно называть ИноРОДная Россия... достаточно посмотреть... присутствующих в СМИ ТВ,   в Сенате и Думе... А коренного населения там МИНИМУМ!!... а то и вовсе НЕТ!... как в центральных СМИ ТВ!.
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12 мин.
СЕРГЕЙ
Пидор вы тан
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14 сек.

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