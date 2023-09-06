Ментальные различия между россиянами и свидомыми громадянами

Алексей Тан

Сколько же ненависти и злости... к населению... которое и так убивают инородцы (обрезанные) и это же самое и делали с Россией в 90-ых!!... Да и сейчас в России ..."партию" "единая" Россия.... правильно называть ИноРОДная Россия... достаточно посмотреть... присутствующих в СМИ ТВ, в Сенате и Думе... А коренного населения там МИНИМУМ!!... а то и вовсе НЕТ!... как в центральных СМИ ТВ!.