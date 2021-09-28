Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано11 пожаров 3 в жилом секторе, 4 в не жилом, 3 пожара, связанного с возгоранием сухой растительности и мусора.