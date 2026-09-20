Байкер чудом выжил после падения на скорости 300 км/ч в Петербурге

Мотоциклист положил стрелку спидометра, когда его рюкзак внезапно затянуло под заднее колесо. Оно мгновенно заблокировалось, а водитель вылетел с байка и долго скользил по асфальту.
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