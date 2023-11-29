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В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак

В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о включении в школьный курс ОБЖ новых уроков — по физической и психологической самообороне.

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