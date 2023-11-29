В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о включении в школьный курс ОБЖ новых уроков — по физической и психологической самообороне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии