Подозреваемый в убийстве жены священника в Петербурге дал признательные показания

Преступление было совершено 3 февраля 2023 года в парадной дома №27 на Коломенской улице. Появилась информация, что к убийству причастен свечник храма, в котором служит муж погибшей.
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