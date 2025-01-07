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Врач Магомедова: Прогулки на свежем воздухе помогут справиться с хандрой

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-невролог Фатима Магомедова отметила, что здоровый режим, легкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе помогут справиться с постновогодней депрессией.

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