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Царьград

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Россия превратила Patriot в посмешище, США нашли выход в "лицензии" для Киева

Россия превратила Patriot в посмешище, США нашли выход в "лицензии" для Киева

Балканский военный аналитик Драго Боснич заявил, что Россия превратила американские системы Patriot в посмешище, и теперь Вашингтон пытается уйти от ответственности, передав Киеву лицензию на производство перехватчиков.

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