Балканский военный аналитик Драго Боснич заявил, что Россия превратила американские системы Patriot в посмешище, и теперь Вашингтон пытается уйти от ответственности, передав Киеву лицензию на производство перехватчиков.
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