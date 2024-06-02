Украина примет участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июньском саммите G7 в Италии. Информацию об этом подтвердила премьер-министр Италии Джорджа Мелони Она добавила, что всего на саммите будут присутствовать как минимум пятнадцать приглашенных гостей.
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