Украина примет участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июньском саммите G7 в Италии. Информацию об этом подтвердила премьер-министр Италии Джорджа Мелони Она добавила, что всего на саммите будут присутствовать как минимум пятнадцать приглашенных гостей.