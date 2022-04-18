Михеев: Украинские телекомпании необходимо разбомбить и пресечь "зомбирование"

Киев влияет на общественные настроения в стране при помощи СМИ, заявил политолог Сергей Михеев. По его словам, власти постоянно обещают гражданам "скорую победу" над Россией и "крутят" по телеканалам визиты лидеров и чиновников из ЕС в столицу.