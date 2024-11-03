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Царьград

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"А я хочу… А вы должны…" - Лобода приехала в Ереван с антирусскими лозунгами, но получила отпор

"А я хочу… А вы должны…" - Лобода приехала в Ереван с антирусскими лозунгами, но получила отпор

"А я хочу… А вы должны…" - украинская певица Светлана Лобода приехала в Ереван с антирусскими лозунгами, но получила от местной публики достойный отпор.

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Комментарии
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Dimir De_Ross
Засадить бы ей в обе дырки! за её трындёшь 😏
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10 час.

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