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К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика

К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика

﻿﻿Автор: Алкаш-колядун Оригинальный материал В июне этого года ростовский суд признал, что отправленный через мессенджер смайлик «палец вверх» — это то же самое, что подпись на юридически обязывающем документе.

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