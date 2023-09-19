К дню рождения смайлика: миллионы долларов, многолетние суды, Набоков – история появления и популярности смайлика

Автор: Алкаш-колядун Оригинальный материал В июне этого года ростовский суд признал, что отправленный через мессенджер смайлик «палец вверх» — это то же самое, что подпись на юридически обязывающем документе.
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