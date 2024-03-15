В Твери устанавливают обстоятельства возникновения пожара в строящемся доме на Бурашевском шоссе

14 марта днём в Твери загорелся строящийся 16-этажный монолитный дом на Бурашевском шоссе. В настоящее время сотрудники главного управления МЧС России по Тверской области проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего пожара.
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