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62ИНФО | Новости Рязани

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Роспотребнадзор перечислил, какие прививки делать пожилым рязанцам

Роспотребнадзор перечислил, какие прививки делать пожилым рязанцам

Так, например, каждые десять лет следует прививаться от дифтерии и столбняка. Важно вакцинироваться по календарю от кори и вирусного гепатита В.

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