В «Острове Мечты» пройдет выставка «Миры мастера Эрьзи. Эрьзя и Коненков»

В мероприятии примут участие 75 произведений авторов из разных регионов России. предоставлено Пресс-службой«Остров Мечты» выступает партнером культурно-образовательных проектов и инициатив, направленных на поддержку молодых талантов нашей страны, бесплатно предоставляя пространства парка для демонстрации уникальных творческих работ и произведений искусства.