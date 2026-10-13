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Zelensky Confirms Second Night Of No Early Strike Warning From Partners

Zelensky Confirms Second Night Of No Early Strike Warning From Partners

Zelensky Confirms Second Night Of No Early Strike Warning From Partners Update(1715ET): Zelensky has taken to X to announce a second night of heavy Russian airstrikes, but without the early warning from Western allies that his government had previously been afforded.

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