Zelensky Confirms Second Night Of No Early Strike Warning From Partners Update(1715ET): Zelensky has taken to X to announce a second night of heavy Russian airstrikes, but without the early warning from Western allies that his government had previously been afforded.
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