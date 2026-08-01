Для действий в глубоком тылу: Франция получила серийный вертолёт NH90 «Спецназ» В октябре 2020 года НАТО, действуя от имени Минобороны Франции, начало разработку вертолё.
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Для действий в глубоком тылу: Франция получила серийный вертолёт NH90 «Спецназ» В октябре 2020 года НАТО, действуя от имени Минобороны Франции, начало разработку вертолё.
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