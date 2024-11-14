Жительница Башкирии ослепла после операции по удалению катаракты в Магнитогорске

Россиянка ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты, пишет SHOT. По данным Telegram-канала, 61-летняя жительница Башкирии стала плохо видеть и обратилась в частную клинику лазерной хирургии доктора Казакбаева в Магнитогорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии