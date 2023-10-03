Сотрудники "Вести Крым" одержали победу на всероссийском этнографическом фестивале кино

Сотрудники нашей телерадиокомпании, шеф-редактор радио "Вести Крым" Ольга Кравчук и телеоператор Вадим Теличев В Крыму на всероссийском этнографическом фестивале кино презентовали свой фильм "Золото Крыма" на кинематографическом фестивале и стали победителями в номинации "Крымский кадр".