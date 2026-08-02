TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Ольга Орлова и Платон: почему спустя годы крестная так и не смогла быть рядом с сыном Жанны Фриске

Ольга Орлова и Платон: почему спустя годы крестная так и не смогла быть рядом с сыном Жанны Фриске

«Вы откуда берете информацию? Никто не общался со мной лично…» — так Ольга Орлова отреагировала в июне 2026 года на сообщения о том, что Дмитрий Шепелев якобы разрешил ей увидеть крестника Платона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии