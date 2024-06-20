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Элита США готовит ликвидацию ФРС и обвал доллара, считает Катасонов

Элита США готовит ликвидацию ФРС и обвал доллара, считает Катасонов

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