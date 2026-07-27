Не такой уж и суровый: как выглядит Челябинск глазами барнаульца. Фоторепортаж

Челябинск часто называют суровым, но за этим эпитетом стоит невероятная душевность и мощь. Это город, где промышленность сочетается с тишиной уральских озер, а память о подвиге предков – с современным искусством.
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