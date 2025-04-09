«Украина — не третьесортная страна»: Зеленский наконец признался, почему сорвал "самую простую сделку"

Зеленский рассказал, почему он обиделся на Бессента и почему сорвал "самую простую сделку".Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ от подписания соглашения о полезных ископаемых, предложенного главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом его манерой ведения переговоров.