В Минобороны России заявили, что средства ПВО за сутки уничтожили 654 БПЛА ВСУ. Об этом говорится в сводке ведомства.
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