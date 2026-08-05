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CBS: США против Ирана израсходовали почти все запасы ракет большой дальности

CBS: США против Ирана израсходовали почти все запасы ракет большой дальности

США израсходовали против Ирана почти все запасы ракет большой дальности. Из-за этого у американцев практически не осталось рычагов давления на Тегеран, которые могли бы заставить его принять американские условия в ходе переговоров.

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