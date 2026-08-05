CBS: США против Ирана израсходовали почти все запасы ракет большой дальности

США израсходовали против Ирана почти все запасы ракет большой дальности. Из-за этого у американцев практически не осталось рычагов давления на Тегеран, которые могли бы заставить его принять американские условия в ходе переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии