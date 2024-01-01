Украинцы захотели русской победы. Украинцы начинают раззомбироваться. Тотальная мобилизация может стать триггером массовой ломки сознания, а отказ от участия в бойне может стать её концом.
Может нас и правда шли освобождать?
Комментарии
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Елена Волкова
Украина как панельная содержанка ищет более богатого "папика" и продаётся из века в век. Верить им нельзя, будут бить втихаря в спину ночью, а днём делать влюблённые глазёнки. Как же надоела уже это недострана 404. Россия ни в коем случае не должна брать их на содержание, хватит уже, один раз отстроили и облагородили и что взамен? Ненависть и недовольство тем, что им МАЛО давали... Презираю и не хочу даже слышать уже про этих хохломордых продажных уродов, которые предали свою историю и предков ради кружевных труселей и желании попасть в ЕС. Ну что, хорошо ли вам, хохлы? Предателей всегда ждёт такая участь...
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4 час.
Людмила Речкина
Соглашусь со всем высказанным...
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4 час.
Татьяна Ли
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