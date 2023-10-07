Началась очередная израильско-палестинская война

zoubova Вот теперь все бегуны побегут из Израиловки.Они же трусы.

лл лина любимцева И первыми в Россию примчатся пугалкины....Ни стыда же, ни совести... Только в Израиле, дезертирство, с рук не сойдет. Там не откосишь, если что.