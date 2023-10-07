Утром палестинские группировки из Сектора Газа напали на Израиль в качестве ответа за осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Началась очередная израильско-палестинская война
Комментарии
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zoubova
Вот теперь все бегуны побегут из Израиловки.Они же трусы.
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22 час.
лл
лина любимцева
И первыми в Россию примчатся пугалкины....Ни стыда же, ни совести... Только в Израиле, дезертирство, с рук не сойдет. Там не откосишь, если что.
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21 час.
алекс кузь
Упорство в своей ненависти, как ни странно , люди черпают в своей религии.
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17 час.
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