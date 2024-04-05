Важность отставок в правительстве и ЦБ неоспорима. Пронько назвал причины

То, что экономикой и финансами на государственном уровне занимаются люди идейные, хорошо известно. Бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники – Кудрин, Набиуллина, Силуанов и далее по списку утверждали, что российская экономика настолько ущербная, что из неё надо выводить за границу деньги.