💬 «Вода очень быстро наполняла дорогу»: жительница Кореиза рассказала о первых часах разлива реки Местная жительница Наталья Иванова рассказала «Крым 24», что её дом частично стоит над рекой Узень-Чешме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым