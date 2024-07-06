В Архангельской области геологи проводят алмазно-поисковые работы: ищут драгоценности

В Онежской области начались полевые работы по поиску месторождения алмазов.4 июля 2024 года в Онежском районе в рамках государственного задания специалисты ЦНИГРИ начали проводить алмазно-поисковые работы на территории Важской площади.
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