«Дальше так продолжаться не может». Хорнер предупредил Переса

«Дальше так продолжаться не может». Хорнер предупредил ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер дал понять, что нынешние результаты Серхио Переса никуда не годятся.
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