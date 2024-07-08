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«Дальше так продолжаться не может». Хорнер предупредил Переса

«Дальше так продолжаться не может». Хорнер предупредил Переса

«Дальше так продолжаться не может». Хорнер предупредил ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер дал понять, что нынешние результаты Серхио Переса никуда не годятся.

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