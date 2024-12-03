Убийцы украинских баскетболистов в ФРГ получили до 10 лет колонии

Приговор четырем несовершеннолетним, которые зарезали украинских баскетболистов Артема Козаченко и Владимира Ермакова в Оберхаузене зимой 2024 года, вынес суд в Германии и отправил их в колонию для несовершеннолетних на 8,5 и 10 лет, сообщило немецкое издание Stern 2 декабря со ссылкой на итоги заседания.