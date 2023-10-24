Вот, что написал Дмитрий Полянский, Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН, на своей странице в Твиттер " «По международному праву Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является оккупирующей державой, а оккупированная территория имеет право защищаться от оккупации»Коллективный Запад правда считает иначе: "Израиль имеет право на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом, но необходима защита и всех мирных жителей"- заявили в Евросовете.
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