Происшествия

8 подписчиков

В Хабаровском крае двое подсудимых приговорены к реальному сроку лишения свободы за незаконный оборот растительных наркотиков

В Хабаровском крае двое подсудимых приговорены к реальному сроку лишения свободы за незаконный оборот растительных наркотиков

В сентябре 2021 года в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советско-Гаванскому району совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали двоих жителей города Советская Гавань.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх