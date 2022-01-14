В Хабаровском крае двое подсудимых приговорены к реальному сроку лишения свободы за незаконный оборот растительных наркотиков

В сентябре 2021 года в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советско-Гаванскому району совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали двоих жителей города Советская Гавань.
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