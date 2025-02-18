Правительство уменьшит план по добыче лития к 2028 году

Минпромторг рассчитывал на спрос выше 10 тысяч тонн, однако он составил всего около тысячи тонн. В числе основных факторов называется снижение интереса к электромобилям Литий несколько переоценили: правительство готовит коррекцию планов по его добыче к 2028 году, пишет РБК со ссылкой на недавнее совещание в Совете Федерации.