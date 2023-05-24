Спасатели возобновили поиски пропавших без вести на Эльбрусе туристов из Белоруссии с привлечением авиации МЧС

Операция по поиску пропавших без вести на Эльбрусе белорусских туристов возобновилась. К поисковым мероприятиям была привлечена авиация МЧС РФ, в том числе беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8, говорится в Telegram-канале ведомства.